In den USA sind in chinesischen Wechselrichtern für Photovoltaik-Anlagen verdächtige Funkmodule entdeckt worden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, bewertet die US-Energiebehörde derzeit mögliche Sicherheitsrisiken durch diese Komponenten neu. Im schlimmsten Fall, so die Einschätzung, könnten die eingebauten Module gezielt für einen großflächigen Stromausfall genutzt werden.

Wechselrichter, die maßgeblich in China produziert werden, spielen eine zentrale Rolle bei der Einspeisung von Solar- und Windstrom in die öffentlichen Stromnetze. Sie kommen zudem in Batterien, Wärmepumpen und Ladegeräten für Elektrofahrzeuge zum Einsatz. Für Wartung und Software-Updates sind sie grundsätzlich für Fernzugriffe ausgelegt – in der Regel sorgen jedoch Firewalls dafür, dass keine direkte Kommunikation nach China möglich ist.