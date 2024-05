Die Houthi-Rebellen im Jemen sind mit dem Iran verbündet und werden nach Einschätzung der US-Regierung auch von Teheran finanziert. Im Zuge des Gaza-Kriegs, dessen Armee seit Oktober im Gazastreifen gegen die militante Palästinenserorganisation Hamas kämpft, greift die Miliz Schiffe im Roten Meer an, um den Handelsverkehr mit Israel zu stören. So sank Anfang März der Frachter "Rubymar" nach einem Angriff vor der jemenitischen Küste. Da gleichzeitig die Schifffahrt im Panamakanal unter dem trockenheitsbedingten Niedrigwasser leide, sei mit dieser kürzesten Route vom Atlantik zum Pazifik auch ein zweiter wichtiger Seeweg gestört, so die Allianz.



Laut einer Analyse des New Yorker Schifffahrtsexperten Rahul Khanna sind Angriffe auf Schiffe für Terroristen und bewaffnete Milizen ein Mittel zur Selbstdarstellung und zur Schädigung der Weltmärkte. Neben konventionellen Waffen könnten seiner Meinung nach auch Cyber-Angriffe den Schiffsverkehr empfindlich stören.