Das Spanplattenwerk der deutschen Rauch-Gruppe im fränkischen Markt Bibart hat der Holzkonzern Egger mit Sitz in St. Johann in Tirol übernommen. Damit werde die Strategie "Wachstums aus eigener Kraft" fortgesetzt und die Position im Heimmarkt Europa weiter gestärkt, teilte die Egger-Gruppe am Montag in einer Aussendung mit. Über die Höhe des Kaufpreises sowie über weitere Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden.

