Der Vorarlberger Hersteller von Motorenkomponenten, Elko König, ansässig in Rankweil (Bezirk Feldkirch), steckt seit geraumer Zeit in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Am Montag wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beim Landesgericht Feldkirch eingeleitet. Laut KSV 1870 belaufen sich die Verbindlichkeiten auf etwa 21,3 Millionen Euro. Von der Insolvenz betroffen sind etwa 360 Mitarbeiter und 260 Gläubiger.

>>> Inflation, Zinsen, Energiekosten: Insolvenzen steigen auf Rekordhoch

Als Ursachen für die finanzielle Schieflage nannte das Unternehmen "signifikante Auftrags- und Umsatzrückgänge", die im letzten Jahr gestiegenen Energiekosten sowie "überdurchschnittlich hohe Kollektivvertragsabschlüsse", die in den vergangenen zwei Jahren zu fast zwanzigprozentigen Lohnkostensteigerungen führten. Der eingereichte Sanierungsplan sieht eine Rückzahlung von 30 Prozent der Schulden innerhalb von zwei Jahren vor, finanziert durch den weiteren Betrieb des Unternehmens.

