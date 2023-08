Nun will Knobel auch in der zweiten Jahreshälfte noch einmal kräftig an der Preisschraube drehen. Um rund 12,1 Prozent hatte Henkel bereits von Januar bis Juni die Preise über alle Produkte hinweg angehoben.

Preiserhöhungen sind in der gesamten Konsumgüterbranche ein Treiber für den Umsatz. Auch Beiersdorf blickt optimistischer ins Jahr. Das Geschäft mit der Kernmarke Nivea läuft gut. "Die positive Geschäftsentwicklung lässt uns zuversichtlich auf die nächsten Monate schauen, auch wenn wir in einigen Bereichen noch Gegenwind zu erwarten haben", hatte Vorstandschef Vincent Warnery gesagt. Auch dem US-Riesen Procter & Gamble ist es gelungen, höhere Preise für seine Produkte durchzusetzen und auf Wachstumskurs zu bleiben.

Allerdings können die Konsumgüterkonzerne nicht unbegrenzt an der Preisschraube drehen, warnen Experten. Höhere Preise steigerten zwar den Umsatz, gingen aber zu Lasten der verkauften Stückzahlen, sagte etwa Michael Ashley Schulman von Running Point Capital Advisors. Dadurch könnten Kunden verloren gehen, die auf billigere Produkte umsteigen könnten. So versuchen Supermarktketten in Zeiten hoher Inflation mit günstigen Eigenmarken zu punkten. Knobel ist jedoch optimistisch, diesen Effekt bei Henkel umgehen zu können.

Der Konzern rechne im zweiten Halbjahr mit einem Mengenwachstum, sagte er. Die Henkel-Aktie legte leicht zu.