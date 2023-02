Durch die Pandemie sei die Nachfrage nach Recyclingkunststoffen zusammengebrochen, dazu kamen ausständige Zahlungen von Versicherungen, beziehungsweise ausständige COVID-Hilfen, und letztlich sind die Energiepreise um über 60 Prozent gestiegen. Das war zu viel für das burgenländische Unternehmen.

Im Juli wies die Bilanz 14,1 Millionen Euro Passiva aus und die Überschuldung betrug 1,9 Millionen Euro. Hackl wollte das Unternehmen mit den 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter führen und hat ein Sanierungsverfahren beantragt.

Neben dem Sanierungsverfahren für das Entsorgungsbetriebs Hackl wurde zudem für die dazugehörige Hackl Container Abfallbehandlungs GmbH das Sanierungsverfahren angenommen, wie im Oktober vom KSV1870 mitgeteilt wurde. I

Bei der Oswald Hackl e.U. wurden im Sanierungsplan 98 Gläubiger mit Forderungen von rund 13,5 Millionen Euro berücksichtigt. Bei der Hackl Container Abfallbehandlung GmbH geht es um 10,5 Millionen Euro Forderungen und 66 Gläubiger. Vorgesehen ist in beiden Fällen eine Zahlung von 20 Prozent in vier Raten über einen Zeitraum von zwei Jahren.



Mit der Annahme des Sanierungsplans wurde ein Schritt in Richtung Sanierung der Unternehmen gesetzt, so Peter Stromberger vom KS1870. Notwendig sei dieser auch für den Einstieg eines strategischen Partners. Peter Stromberger vom KSV1870 zu den Sanierungsplänen: „Der Sanierung war auch aus Gläubigersicht der Vorzug zu geben, da im Liquidationsfall mit einer wesentlich geringeren Quote für die Gläubiger zu rechnen ist“.