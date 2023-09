Auf einer Grundstücksfläche von rund 120.000 m2 werden zwei Hallen mit insgesamt 52.000 m2 vermietbare Fläche für Industrie-, Logistik- und Gewerbezwecke errichtet. Ein Gebäude davon ist bereits zur Gänze an ein Handelsunternehmen vorvermietet. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt zwölf Monate. „Der VGP Park Laxenburg liegt verkehrstechnisch günstig direkt an der A2 und ideal im Ballungsraum Wien. Mit dem Projekt werden ca. 300–400 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Mieter der unterschiedlich großen Objekte werden sowohl internationale Konzerne als auch österreichische und regionale Unternehmen sowie KMUs sein“, sagt Markus Gollob, Country Manager der VGP in Österreich.

>>> Das sind die größten Industrieunternehmen Österreichs

VGP errichtet damit bereits den zweiten Wirtschaftspark in Österreich. Im Herbst 2023 wird die dritte Baustufe des Wirtschaftsparks Graz in Premstätten fertiggestellt. „Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind bei all unseren Projekten wesentliche Parameter und somit auch bei der Entwicklung dieses Projekts in Laxenburg zentral“, sagt Jan Van Geet, CEO VGP, und betont, dass in Laxenburg eine Photovoltaik-Anlage errichtet wird. Ebenso werden E-Ladestationen zur Verfügung stehen.