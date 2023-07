Auf dem Gelände des BMW-Werks in Steyr ist am Samstagabend gegen 17.00 Uhr ein Großbrand mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Alle Feuerwehren der Stadt Steyr waren im Einsatz, auch die Berufsfeuerwehr Linz wurde zu dem Einsatz gerufen. Wie die Oberösterreichischen Nachrichten (Onlineausgabe) am Abend berichteten, kam diese jedoch nicht mehr zum Einsatz. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die rund 100 Feuerwehrleute den Brand löschen.

>>> BMW und Volvo verkaufen dank Elektro-Autos mehr Fahrzeuge

Auf dem Werksgelände war das Dach einer Halle in Brand geraten. "Bitumen und Teer waren in Brand geraten. Deshalb gab es auch so eine intensive Rauchentwicklung", sagte Einsatzleiter Gerhard Praxmarer gegenüber den OÖN. Das flüssige Bitumen habe sich durch die Decke in das darunter liegende Stockwerk gefressen.

>>> Mercedes sieht Preiskampf bei E-Autos in China: Markt-Anteil "verschwindend gering"

Der Pressesprecher des BMW-Werks sagte der Kronen Zeitung (Onlineausgabe), es habe keine Verletzten gegeben. Betroffen sei das Werk, in dem künftig Elektroantriebe produziert werden sollen.