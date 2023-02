GAW Technologies hat vom Papierkonzern Sappi Austria den Auftrag zur Lieferung einer Chemikalien-Aufbereitungsanlage für deren Papiermaschine 9 in Gratkorn erhalten. Bisher wurden auf der Papiermaschine 9 mehrfach gestrichene Feinpapiere für graphische Anwendungen produziert. Zukünftig sollen Etikettenpapiere unter anderem für die Kennzeichnung von Flaschen und Lebensmittelverpackungen hergestellt werden. Für diese besonderen Papiere werden in der Aufbereitung sehr anspruchsvolle Rohstoffe und Chemikalien unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards benötigt. Die hochkomplexe Anlage soll nun von GAW montiert und in Betrieb genommen werden. Über den Auftragswert wurde Stillschweigen vereinbart, in der Regel liegt der Wert für Lieferumfänge dieser Größenordnung im Bereich von einigen Millionen Euro.

>>> GAW-Chefin Pildner-Steinburg: "Verfügbarkeit macht uns mehr Kopfzerbrechen".

Die Partnerschaft der beiden steirischen Unternehmen dauert nach Angaben von GAW Technologies bereits seit mehr als sieben Jahrzehnte an. So wickelte GAW beispielsweise den allerersten Auftrag von Sappi Austria im Gründungsjahr 1951 in der Papierfabrik in Gratkorn ab. Es folgten zahlreiche Folgeprojekte, unter anderem kurz vor der Jahrtausendwende, als Sappi mit dem Bau einer der weltweit größten und modernsten Produktionsanlagen für gestrichenes Feinpapier das Werk völlig revolutionierte.