Der Holz-, Zellstoff- und Papierspezialist Fundermax in St. Veit/Glan in Kärnten hat mit 3. Jänner die drei Unternehmen der niederländischen Hubregtse B.V.-Gruppe übernommen. Dazu zählen die Hubregtse selbst, die Papiboard B.V. und die West Pack Emballasje AS. Die drei Unternehmen betreiben Werke in den Niederlanden und Norwegen und werden mit rund 50 Beschäftigten in die Fundermax-Gruppe integriert, wie das Kärntner Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Nach der Übernahme des norwegischen Papierproduzenten Ranheim Paper & Board AS im Jahr 2019 stellten die jeweils 100-prozentigen Akquisitionen einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Bereichs Paper & Packaging dar, hieß es in einer Aussendung. Über den Wert der Transaktion wurde nichts mitgeteilt. Das lokale Management wird zukünftig durch das Management von Ranheim Paper & Board und Fundermax unterstützt. Hubregtse betreibt nach dem Verkauf die verbliebenen drei Standorte der Gruppe und produziert Spezialanwendungen aus Vollpappe.

