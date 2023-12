„Die Luftfahrtindustrie verzeichnet derzeit das stärkste Wachstum in ihrer Geschichte – dem Bereich Human Resources kommt bei diesem Hochlauf eine Schlüsselrolle zu.



Mit Frau Hamedinger setzen wir auf eine erfahrene Managerin, die das Unternehmen hervorragend kennt und weitere innovative Impulse setzen wird. Für ihre neue Aufgabe wünsche ich Frau Hamedinger alles Gute,“ unterstreicht CEO Robert Machtlinger.„Die Gestaltung der zukünftigen Arbeitswelt ist für Unternehmen eine der wichtigsten Aufgaben, nachhaltig erfolgreich zu sein.



Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung in einem hochspannenden Umfeld und darauf, gemeinsam mit dem HR-Team Lösungen und Konzepte zu entwickeln, damit die FACC ihr Wachstumspotential auch weiterhin voll ausschöpfen kann,“ betont Martina Hamedinger. (red)