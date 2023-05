Der Tiroler Fahrzeugbauer Empl mit Sitz in Kaltenbach im Zillertal will in Zukunft offenbar verstärkt außerhalb Europas produzieren. Geplant sei die projektbezogene Verlagerung von Komponentenfertigungen in Länder außerhalb des Kontinents. Das kündigte Geschäftsführer Joe Empl gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" (Dienstagausgabe) an. Es wurde versichert, dass die Verlagerung keinen Personalabbau zur Folge haben werde.

>>> Zulieferer Miba überschreitet Umsatz-Milliarde.

Das Unternehmen produziert Fahrzeugaufbauten für Militär- und Sicherheitskunden, Feuerwehren und Nutzfahrzeuge in Kaltenbach sowie im deutschen Elster. Im Vorjahr waren noch Investitionen in Höhe von 30 Millionen Euro in den Ausbau der Standorte getätigt worden.