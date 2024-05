Aktuell stammen 83 Prozent der Stromproduktion der EVN aus erneuerbaren Energien. Um diesen Anteil weiter zu erhöhen, plant das Unternehmen Investitionen zwischen 700 und 900 Millionen Euro, von denen etwa 450 Millionen Euro in den Ausbau der für erneuerbare Energien notwendigen Netze fließen. So profitiert die EVN in Österreich, Nordmazedonien und Deutschland von einem höheren Wasserangebot, was die Stromproduktion erhöhte. In Österreich hatten auch die Windkraftanlagen aufgrund der Wetterlage Vorteile. Das Windaufkommen lag über dem Vorjahr und dem langjährigen Durchschnitt, während es in Bulgarien unter dem Vorjahresniveau lag.

>>> So stemmt Österreich die Energiewende

Die schwächelnde Konjunktur setzte der EVN dennoch zu, da die Preise für Primärenergie und Emissionszertifikate sowie die Marktpreise für Grundlast- und Spitzenstrom sanken. Zudem wirkte sich die verstärkte Einspeisung erneuerbarer Energien negativ auf die Strom- und CO2-Zertifikatspreise aus. Das Gaskraftwerk Theiß, das zur Netzstabilisierung genutzt wird, wurde seltener eingesetzt. Auch niedrigere Netztarife in Bulgarien belasteten den Umsatz, während höhere Netzentgelte in Niederösterreich positiv wirkten.

Auch die Erlöse im internationalen Projektgeschäft gingen zurück, da die Kläranlage in Kuwait weitgehend fertiggestellt wurde. Neun weitere Projekte in den Bereichen Abwasserentsorgung, Trinkwasseraufbereitung und thermische Klärschlammverwertung sind jedoch in Planung oder im Bau. Aufgrund des Abschlusses des Projekts in Kuwait sanken auch die Fremdleistungs- und Materialkosten um 20,8 Prozent auf 258,9 Millionen Euro.