Nicht nur der Umsatz, auch der Materialaufwand der Wien Energie ist im angelaufenen Jahr 2023 um 26,1 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro gesunken. Somit ergab sich ein höheres Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abgaben: Das EBITDA legte um 38,2 Prozent auf 777,6 Mio. Euro zu. Laut Gewinn und Verlustrechnung nach dem Unternehmensgesetzbuch fällt das Ergebnis niedriger aus: Hier lag der Umsatz 2023 ebenfalls bei rund 4,67 Mrd. Euro, das Jahresergebnis allerdings nur bei 294,8 Mio. Euro. Der Unterschied komme "im Wesentlichen aus Bewertungseffekten", die in die Berechnung nach IFRS (International Financial Reporting Standards) einfließen.



Für 2024 kündigt Strebl an: "Wir geben unser Ergebnis weiter, im Wesentlichen in drei Bereichen, in Entlastungsmaßnahmen für unsere Kundinnen und Kunden, die Sicherstellung der Versorgungssicherheit und grüne Investitionen." Demnach sei für das laufende Jahr ein Investitionsprogramm in Höhe von 502 Mio. Euro geplant, fließen soll das Geld etwa in die erneuerbare Strom- und Wärmeerzeugung oder die Fernkälte. Weitere 100 Mio. Euro sollen in den beschleunigten Ausbau der Fernwärme in Wien gesteckt werden. In Summe 350 Mio. Euro sollen an Kundinnen und Kunden weitergegeben werden: 149 Mio. Euro davon seien bereits 2023 angekündigt worden und nun ergebniswirksam, 140 Mio. Euro seien für die Weiterführung der Fernwärmerabatte reserviert, 50 Mio. Euro seien für Angebote im Strom- und Gasbereich und 12 Mio. Euro für ein Sozialpaket vorgesehen.