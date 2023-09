Der Landesversorger Energie AG Oberösterreich muss laut einem Bericht der "Krone" in ihrer Montagausgabe einen Energiekrisenbeitrag - im Grunde eine "Übergewinnsteuer" - leisten. "Wir gehen von einem einstelligen Millionenbetrag aus", sagte Unternehmenssprecherin Karin Strobl. In der Branche wird der Zeitung zufolge eher mit einem Betrag am oberen Ende dieser Spanne gerechnet. Linz AG und Welser eww würden hingegen ausschließen, dass die Abgabe auf sie zukomme.

