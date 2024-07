Die von der EU-Kommission für das Jahr 2030 gesetzten Ziele zur Produktion und Nutzung von erneuerbarem Wasserstoff werden als "zu ehrgeizig" bewertet: Ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht des Europäischen Rechnungshofs (ERH) warnt vor einem möglichen "Verlust von Wettbewerbsfähigkeit in Schlüsselindustrien und neuen strategischen Abhängigkeiten". Die Prüfer fordern, die EU-Ziele einer realistischen Überprüfung zu unterziehen. Auch Österreich muss laut dem Bericht mehr Anstrengungen unternehmen.

>>> Ein Grüner Deal: Ein Industrieplan für das Netto-Null-Zeitalter

Erneuerbarer Wasserstoff kann einen wichtigen Beitrag zur Erreichung des EU-Klimaziels der CO2-Neutralität bis 2050 leisten und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, insbesondere aus Russland, weiter reduzieren. "Grüner" Wasserstoff kann besonders in Industriebereichen zur CO2-Neutralität beitragen, in denen eine Umstellung auf elektrische Energie schwierig ist, wie beispielsweise in der Stahlproduktion, der petrochemischen Industrie oder der Zement- und Düngemittelherstellung.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!