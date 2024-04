Daniel Kretinsky ist einer der tschechischen Oligarchen, die in den 1990er Jahren den Grundstein für ihr Firmenimperium gelegt haben. Das Magazin Forbes schätzt sein Vermögen auf 9,7 Milliarden US-Dollar. Kretinsky ist 48 Jahre alt, wurde in Brünn geboren und studierte Jura. Er ist im Energiegeschäft groß geworden. Heute hält er in Europa zahlreiche Beteiligungen in verschiedenen Branchen - von Handelsunternehmen wie Metro über Medienkonzerne bis hin zur Logistik.

Der Tscheche ist Mehrheitsaktionär der Investmentgesellschaft EP Global Commerce. Über sie kontrolliert er EPH, einen der größten Energieversorger seines Landes. Das Unternehmen hält Mehrheitsbeteiligungen oder große Anteile an Braunkohle-, Gas-, Erneuerbare-Energien- und Atomkraftwerken unter anderem in Tschechien, Großbritannien, Italien und der Slowakei. In der Slowakei gehören auch Gaspipeline-Betreiber und Gasspeicher dazu. In Deutschland ist EPH an den ostdeutschen Braunkohleverstromern Mibrag und LEAG beteiligt. EPGC hat in Handelsunternehmen investiert, in Deutschland etwa in den Lebensmittelgroßhändler Metro, in den USA besitzt Kretinsky Anteile am Sportartikelkonzern Foot Locker, in Großbritannien ist er an der Supermarktkette Sainsbury's beteiligt.

In Tschechien hält Kretinsky unter anderem Anteile an mehreren Tageszeitungen, in Frankreich an Titeln wie „Elle“ und „Marianne“. Dort hat er auch die Verlagsgruppe Editis übernommen. Darüber hinaus ist Kretinsky in Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich in der Logistikbranche und bei Postdienstleistern aktiv. Er besitzt Anteile am englischen Fußball-Erstligisten West Ham United. Außerdem ist er Eigentümer des tschechischen Spitzenclubs Sparta Prag.