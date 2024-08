Die Ukraine hat erneut bekräftigt, ab Anfang 2025 kein russisches Gas mehr nach Europa zu transportieren, was in Moskau auf heftige Kritik gestoßen ist. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte am Mittwoch: "Eine solche Entscheidung der Ukraine wird den Interessen der europäischen Verbraucher, die weiterhin russisches Gas kaufen wollen, ernsthaft schaden. Sie werden einfach viel mehr bezahlen müssen, was ihre Industrie weniger wettbewerbsfähig machen wird."

>>> OMV-Chef Stern: "Nicht länger abhängig von den Lieferungen durch Gazprom"

Obwohl sich alle EU-Staaten darauf geeinigt haben, bis 2027 komplett auf russisches Gas zu verzichten, zeigt sich, dass Länder wie Österreich weiterhin stark abhängig sind. So kamen im Dezember 2023 noch 98 Prozent der österreichischen Gasimporte aus Russland, im Mai 2024 waren es 90 Prozent, und im Juni 83 Prozent. Aufgrund dieser anhaltenden Abhängigkeit hat das österreichische Energie- und Klimaministerium Anfang Juli eine Kommission eingerichtet, die den Gasliefervertrag zwischen Gazprom und dem heimischen Energiekonzern OMV prüfen soll. Diese Kommission soll Zugang zu den Vertragsdetails erhalten, die bisher nur der OMV bekannt waren.

