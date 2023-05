Sein Vater, der noch 20 Prozent am Unternehmen hält und 1979 den Schmiedebetrieb in einen modernen Werkzeugbauer umbaute, findet das alles ziemlich großartig. "Er hat mich perfekt auf die Unternehmenslaufbahn vorbereitet und mich auch Fehler machen lassen", sagt der Junior. Der sich mittelfristig noch stärker auf dem US-Markt behaupten will. Nach dem Ende des Engagements in Kanada und dem Start der Kooperation mit dem deutschen Werkzeugbauunternehmen Pfaff Moulds in dessen US-Niederlassung in Charlotte, North Carolina, wolle man nicht wie bisher nur die Reparaturwerkstätte nutzen.

In fünf oder zehn Jahren wolle man in den USA auch eine möglichst den europäischen Standards folgende Fertigung betreiben. "Wir werden einen Maschinenpark aufbauen", sagt der Unternehmer, der bei Tennis und der Jagd Ausgleich findet und Haidlmair nicht nur zum besten und in Zykluszeiten gesprochen effizientesten Werkzeugbauunternehmen aufbauen möchte, sondern - dank Maßnahmen in Scope 1 bis 3 - auch zum nachhaltigsten. Schon heute ist der Standort klimaneutral.