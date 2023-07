2022 war am Ende ein Jahr, das wenig Wünsche offen ließ: Auf imposante 338,2 Milliarden Euro ist der Umsatz der 250 größten Industrieunternehmen geradezu explodiert - ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 30,1 Prozent. Im Mittel legten Österreichs Top-250 um 17,2 Prozent zu. In der vorliegenden Coverstory zeichnen wir die spannendsten Erfolgsstorys der Industrie nach: So findet der Pettenbacher Schweißtechnikhersteller Fronius heuer erstmals - mit elf weiteren Neuzugängen - im Club der Umsatzmilliardäre Einlass. Mit einem Personalplus von 106 Prozent ist der Massivholzprodukthersteller binderholz ebenfalls stolz gewachsen. Alle Details dazu - und wie die Unternehmen für 2023 nachlegen, lesen Sie in unserer Rankingstrecke hier oder ab Seite 18.



"Diese Insolvenz war nicht geplant, um quasi vorbereitet reinen Tisch zu machen. Nein, im Gegenteil, es hat uns kalt erwischt", sagt Johann Christof, geschäftsführender Gesellschafter des steirischen Anlagenbauunternehmens Christof Industries. IM-Autor Piotr Dobrowolski traf den Manager am Firmensitz in Graz. Warum einzelne Firmen von Christof Industries in die Insolvenz schlitterten, wie es Christof gelang, Unternehmen zu sanieren und was er daraus für die Zukunft lernt, lesen Sie im Interview ab Seite 14 oder hier.



Wie Unternehmen mit ihren Innovationstöchtern losgelöst von der Stammorganisation agil an neuen Produkten und Geschäftsmodellen schrauben, hat IM-Autor Daniel Pohselt recherchiert. So beschreitet das Gamperner Fertigungswerk des Hochleistungsautomatisierers Stiwa mit dem Startup Xeeltech Neuland: Sie erschließen Lösungen für die Mensch-Maschine-Interaktion, wie man sie sonst eher von Technologiegiganten aus dem Valley kennt. Über eine Reihe weiterer neuer Geschäftsmodelle der Industrie lesen Sie in unserem DIGITALISIERUNGS-Fokus ab Seite 70 oder hier.



In der mittlerweile 13. Auflage des von Fraunhofer Austria und INDUSTRIEMAGAZIN ausgerichteten Produktionswettbewerbs Fabrik2023 ist neuerlich die Fabrik des Jahres gesucht. Nach 2022 stellt sich etwa das Mödlinger Druckmaschinenwerk Koenig & Bauer (AT) heuer neuerlich - und mit großem Fortschritts-Delta dank der neuen getakteten Fließfertigung - der Evaluierung durch Fraunhofer Austria. Mehr über den Lokalaugenschein ab Seite 60 oder hier.



Mit dieser Ausgabe verabschieden wir uns in die Sommerpause. Wir wünschen Ihnen erholsame Tage, tanken Sie Kraft für den Herbst. Die nächste Ausgabe des INDUSTRIEMAGAZIN erscheint am 6. September – Sie finden diese wie immer druckfrisch auf Ihrem Schreibtisch oder als e-Paper auf www.industriemagazin.at.



Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit der vorliegenden Ausgabe!