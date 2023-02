Was verbindet Lenzing-Chef Stephan Sielaff, Plansee-CEO Karlheinz Wex und Montanwerke-CCO Uwe Schmidt? Alle drei Manager machen aus Abfall wieder schicke Produkte. Sielaff, der unser Cover ziert, will den Faserhersteller etwa mit Recycling ausrangierter Jeans auf Nachhaltigkeit trimmen. IM-Autor Daniel Pohselt sprach mit den drei Upcyclern - und einer Reihe von Gleichgesinnten - über den Umbruch in der Gütererzeugung. Ob Österreichs Industrie die Hinwendung zur Circular Economy dabei mit ausreichend Ausdauer verfolgt, lesen Sie hier oder ab Seite 16.





Ausdauer braucht es auch in der B&C-Gruppe, der Mehrheitseigentümerin von AMAG, Lenzing und Semperit. Dort agiert man in aller Regel diskret und mit ruhiger Hand. Doch eine fehlgeschlagene Übernahme und ein Schicksalsschlag im Management stellen das Unternehmen vor Herausforderungen. Wie der misslungene Schur-Flexibles-Deal nachwirkt, welche Personalentscheidungen die Zukunft der Industrieholding prägen könnten und warum Österreichs Industriestandort die B&C braucht, lesen Sie in der Story von IM-Autor Piotr Dobrowolski hier oder ab Seite 10.



Die drei Krisenjahre haben Unternehmen beschaffungsseitig gefordert: An unzähligen Stellschrauben der Lieferkette war zu drehen. Ist jetzt die Normalität zurückgekehrt? Diese Frage stellte IM-Autorin und dispo-Chefredakteurin Michaela Holy-Zwickelstorfer Logistikverantwortlichen global sourcender Industrieunternehmen von Agrana Fruit bis Rosenbauer. In welchen Szenarien die Verantwortlichen planen, lesen Sie hier oder ab Seite 56.



Welche Unternehmen in Österreich sind künftig zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet? Wer prüft - und welche Strafen erwartet säumige Unternehmen? Alle Fakten und eine Reihe von unangenehmen Gewissheiten zu ESG hat IM-Autor Josef Baumüller, ein ausgewiesener Experte für Finanzwirtschaft und Controlling, ab Seite 28 in ein spannendes Lesestück gegossen.



Der Digitalisierungsschub hat die Industrie für Cyberattacken anfällig gemacht. Doch wie vulnerabel ist die Industrielandschaft wirklich? Dieser Frage geht IM- und Autlook-Autor Peter Oslak nach. Warum Hacker oftmals leichtes Spiel haben und welchen Schutz Cyberversicherungen bieten, lesen Sie im Technikteil ab Seite 42.



Ans Herz legen wollen wir Ihnen die Lektüre unseres Karrieremagazins TEACHING – LEADERSHIP – COACHING, welches Sie im Innenteil finden. Darin hat das Meinungsforschungsinstitut brandscore.at im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN unter zig Fortbildungsanbietern Österreichs die besten erhoben. Und eine neue Dynamik am Weiterbildungssektor erfasst: Praxisnahe, innovative Inhalte rücken in den Vordergrund, Stammkundschaft ist kaum eine relevante Größe, belegen die Positionsverschiebungen in den Kategoriewertungen, deren Ergebnisse IM-Autorin Lilo Bolen zusammengefasst hat.



Zum Schluss noch ein Wort in eigener Sache: Mit dieser Ausgabe, die Sie in Händen halten oder als Epaper lesen, haben wir INDUSTRIEMAGAZIN eine inhaltliche als auch optische Auffrischung verpasst - seien Sie gespannt auf diese und weitere Ausgaben. Den Weg nachhaltiger Papierqualitäten - gedruckt wird EU-Umweltzeichen-konform auf PEFC-zertifiziertem Papier -bestreiten wir auch weiterhin konsequent.



Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit der aktuellen Ausgabe von INDUSTRIEMAGAZIN.