Die angeschlagene Pierer Mobility AG hat am Freitag ernüchternde Neuigkeiten veröffentlicht: Der Verlust von rund der Hälfte des Grundkapitals zwingt das Unternehmen zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. April. Prognosen zufolge wird das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 voraussichtlich deutlich negativ ausfallen. Im Zuge des Sanierungsplans der KTM-Gruppe, der eine Quote von 30 Prozent vorsieht, sollen auf der Hauptversammlung wichtige Kapitalmaßnahmen beschlossen werden.

>>> KTM: Wie der Kult-Motorradhersteller seine Insolvenz heraufbeschwor

Wie der Vorstand gemeinsam mit dem Aufsichtsrat mitteilte, wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, neue Aktien zum Ausgabepreis von 7,50 Euro pro Aktie zu emittieren. Im ersten Schritt steht eine Barkapitalerhöhung in Höhe von 150 Millionen Euro zur Abstimmung. Der Konzern erklärte dazu: „Sämtliche Aktien, für die das Bezugsrecht nicht ausgeübt wird, können von der Pierer Bajaj AG aufgegriffen werden.“