Die Nervosität war greifbar, bei Gläubigern und bei den mit der Sanierung betrauten bei der insolventen KTM: Bis zum Montag, den 31. März, hätten, so sieht es der im Februar vereinbarte Sanierungsplan vor, von den Gesellschaftern der KTM weitere 100 Millionen für das Hochlaufen der Produktion am Konto des Masseverwalters der KTM sein sollen.

>>> KTM-Produktion vorerst gesichert?

Wie schon Anfang März sollte der KTM Miteigentümer Bajaj dieses Kapital, unbesichert, bereitstellen. Doch im Vorfeld war befürchtet worden, dass die Inder die Reissleine ziehen könnten. Auf den letzten Drücker, exakt am 31. März, wurden dann allerdings nur 50 Millionen Euro am Konto des Masseverwalters gutgeschrieben – und die Verwirrung war perfekt: War es tatsächlich nur der Bilanzstichtag von Bajaj am 31. März, der die Inder veranlasst hat, nur einen Teil der zugesagten 100 Millionen Euro zu überweisen? Zumindest die KTM-Kommunikatoren waren auf Anfrage sicher - und stellten "weiteren Geldsegen in den nächsten Tagen" in Aussicht.