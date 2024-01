Der Logistikdienstleister Dachser hat Tobias Burger (46) zum neuen Chief Operations Officer (COO) Air & Sea Logistics und Mitglied des Vorstands ernannt. Der bisherige Deputy Director Air & Sea Logistics löst Edoardo Podestà ab, der nach einer über 20-jährigen Karriere bei Dachser, die letzten vier davon an der Spitze des Luft- und Seefrachtgeschäfts, aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden ist.

>>> Die 55 größten Logistiker Österreichs

„Die gründlich vorbereitete Stabübergabe an der Spitze des Business Fields Air & Sea Logistics spiegelt die gezielte und langfristig orientierte Weiterentwicklung unseres interkontinentalen Netzwerks wider“, erläutert Bernhard Simon, Chairman of the Supervisory Board bei Dachser. „Edoardo Podestà hat seit 2003 unser Asiengeschäft aufgebaut und als Luft- und Seefrachtvorstand in den vergangenen vier Jahren einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum unseres Unternehmens geleistet. Mit Dr. Tobias Burger tritt nun ein erfahrener Logistik-Stratege an die Spitze unserer Air & Sea Logistics-Organisation, der ein tiefes und ganzheitliches Verständnis der komplexen Anforderungen mitbringt, mit denen sich die globalen Logistikmärkte aktuell und in Zukunft konfrontiert sehen.“

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!