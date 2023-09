Deep Dive: Transformation in der Produktionsindustrie : Corporate Innovation: Das war das dritte Deep Dive-Meetup in Wien

Lesezeit: weniger als eine Minute

Adaptieren, Innovieren, Transformieren: Angesichts der aktuellen Herausforderungen steht eine Vielzahl von Unternehmen vor der Lösung komplexer Aufgaben. Wie können Firmen ihre Prozesse flexibel an veränderte Rahmenbedingungen anpassen? Darüber diskutierten am 28. September im Haus der Ingenieure beim Deep Dive Meet-up in Wien Industriemanager mit Domänenexperten aus der Wissenschaft vor und mit 50 Gästen.