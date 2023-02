Seit mehr als zwei Jahren bremst der weltweite Halbleiter-Mangel die Autoproduktion. Pro Fahrzeug werden heute Chips im Wert von durchschnittlich 600 USD benötigt – für die WiFi Verbindung, die Einparkhilfe oder den E-Antrieb.

Dass die wirtschaftlichen Folgen der Halbleiterknappheit hoch sind, konnte wohl schon vermuten, wer die extremen Lieferverzögerungen bei Autos in den vergangenen zwei Jahren mitverfolgt hat. In absoluten Zahlen ist der Verlust dennoch alarmierend. "Allein in Europa könnten die Wertschöpfungsverluste bis zu 100 Milliarden Euro in den letzten beiden Jahren ausmachen", so Gudrun Meierschitz, Vorständin des heimischen Kreditversicherers Acredia. Der ganz einfache Grund: Etwas, das verkauft werden könnte, wird nicht produziert.

In Österreich etwa hat die automotive Zulieferindustrie eine enorme Bedeutung für den Industriestandort. Als sechstgrößter Wirtschaftszweig generieren knapp 900 Betriebe einen Produktionswert von ca. 25 Milliarden Euro und beschäftigen rund 200.000 Menschen. Durch Importe und Exporte ist die heimische Autoindustrie stark mit dem internationalen Markt vernetzt. In Deutschland, dem Exportland Nr. 1, avancierte Österreich mittlerweile zum größten ausländischen Zulieferer an Teilen und Technologien. Zentral- und Westeuropa sind demnach die Hauptabsatzmärkte, aber auch die USA, Mexiko und China gewinnen an Bedeutung.