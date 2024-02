Da die Eröffnung in die Zeit der Covid-19-Pandemie fiel, sei die Anlaufphase erschwert worden. Die Rückzahlung des Bankkredites für die Errichtung der Anlage war daher aus eigener Kraft nicht möglich. Die erforderlichen Mittel wurden von der Muttergesellschaft zur Verfügung gestellt. Aufgrund ungeplanter Umstrukturierungen auf Ebene der Muttergesellschaft seien in den letzten Monaten Kommunikationsschwierigkeiten mit der Muttergesellschaft deutlich geworden und auch die Gespräche über die weitere Kapitalausstattung seien schwieriger geworden, so die Begründung. Gespräche mit potentiellen Investoren seien gescheitert. Weitere finanzielle Mittel, so hieß es weiter, stelle die Muttergesellschaft nicht mehr zur Verfügung.

>>> Techco-Group übernimmt Hitzinger und sichert damit zahlreiche Jobs

Im Juli 2019 erfolgte in Traboch der Spatenstich für das Talk-Mahlwerk der chinesischen "Liaoning AIHAI Talc Corporation". Ein „erster Schritt außerhalb Asiens“ sollte das Werk für die Aihai Minerals Europe GmbH, eine 100-prozentige Tochter der chinesischen Muttergesellschaft, sein. Ziel des chinesischen Mutterkonzerns war es, mit dem Mahlwerk in Traboch näher an die europäischen Kunden zu rücken und damit ein besseres und schnelleres Service bieten zu können.