Der Onlinehandel in Österreich und Deutschland kann nicht mehr an die Zeiten mit zweistelligen Wachstumsraten während der Pandemie anknüpfen. Auch 2023 zeigte sich nach einem schwachen Vorjahr keine nennenswerte Erholung. Prognosen deuten darauf hin, dass auch in naher Zukunft kein Aufschwung in Sicht ist. Laut dem Kölner Handelsforschungsinstitut EHI dürfen die größten 1.000 Onlineshops in diesem Jahr zwar ein nominales Plus von etwa einem Prozent erwarten, jedoch müssen sie preisbereinigt mit einem Rückgang rechnen.

"Der Onlinehandel leidet darunter, dass das Geld der Verbraucher woanders hinfließt, zum Beispiel in Reisen und Konzerte", erklärt Lars Hofacker, E-Commerce-Experte beim EHI. "Viele Händler haben in der Vergangenheit stark von der hohen Nachfrage profitiert und stehen nun aufgrund gestiegener Kosten vor großen Herausforderungen." Dennoch gibt es Gewinner: Asiatische Plattformen wie Shein und Temu konnten zuletzt deutliche Erfolge verzeichnen.

