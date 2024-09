Temu und Shein sind sowohl in Deutschland als auch in Österreich äußerst populär, was vor allem auf die niedrigen Preise zurückzuführen ist. Dennoch stehen die Plattformen in der Kritik. Handelsvertreter, Politiker und Verbraucherschützer bemängeln unter anderem die mangelhafte Produktqualität, unzureichende Kontrollen sowie unfaire Wettbewerbspraktiken. "Das betrifft Umweltrecht, das betrifft Verbraucherrecht und das gilt natürlich auch für Fragen wie Datenschutz und geistige Eigentumsrechte", erklärte Giegold. Die betroffenen Plattformen weisen diese Vorwürfe zurück.

>>> Billig-Amazon: Wie Temu und Shein die Luftfracht-Kapazitäten verstopfen

Die Länder plädieren dafür, Verstöße durch eine umfassendere Datenerhebung und eine verstärkte Kooperation zwischen den zuständigen Behörden besser aufzudecken und zu ahnden. Laut dem Kölner Handelsforschungsinstitut IFH kaufen inzwischen 43 Prozent der Verbraucher in Deutschland auf Marktplätzen wie Temu und Shein ein. Der Branchenverband BEVH berichtet zudem, dass fünf Prozent der Bestellungen im deutschen Onlinehandel auf diese beiden Anbieter entfallen, wobei sie ihren Marktanteil innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt hätten.



Auch in Österreich nimmt die Bekanntheit asiatischer Online-Händler stetig zu, so der Handelsverband. Laut dessen Angaben kennen bereits 71 Prozent der Österreicher AliExpress/Alibaba, während Shein 52 Prozent und Temu 50 Prozent bekannt sind. Diese Markenbekanntheit werde vor allem durch gezielte Werbemaßnahmen auf Social Media und in Suchmaschinen aufgebaut, so der Handelsverband gegenüber der APA. Zudem zeigen die Zahlen des Verbands eine hohe Nutzung, insbesondere von Shein. „Der Modehändler Shein wird Schätzungen zufolge bereits von 42 Prozent der 15- bis 27-Jährigen genutzt, während bei den über 50-Jährigen etwa 10 Prozent der Konsumenten auf Shein zugreifen“, heißt es weiter. Auch Temu erfreut sich wachsender Beliebtheit: 42 Prozent der jungen Österreicher haben dort bereits eingekauft, wobei die Tendenz stark ansteige.