Roll On: Herr Umundum, die Post vermeldet regelmäßig eine Rekordanzahl an transportierten Paketmengen. Zur Einordnung: Wo lagen Sie zuletzt?



Peter Umundum: Wir sind mit der Mengenentwicklung mehr als zufrieden. Die langfristige Entwicklung ist erstaunlich. Um 2010 herum lagen wir bei rund 50 Millionen Paketen. Heuer werden wir konzernweit auf eine halbe Milliarde Pakete kommen in all unseren Zustellgebieten. Das ist auf organisches und anorganisches Wachstum zurückzuführen. Und ganz konkret für Österreich gesprochen haben wir im Vorjahr die 200-Millionen-Pakete-Schallmauer geknackt. Damit lagen wir rund zehn Prozent über dem Jahr davor.



Die Covid-Pandemie hat in neue Höhen geführt.



Umundum: Die Pandemie hat die Frequenzen deutlich erhöht. Wir konnten damals von 127 auf über 180 Millionen Pakete steigern.



Wie läuft es heuer?



Umundum: Für heuer sehen wir sogar noch stärkeres Wachstum als im Vorjahr. Im ersten Quartal lagen wir bereits 15 Prozent über dem Vorjahr.



Wo kommt das Wachstum her?



Umundum: Wir sehen mehrere Ursachen. Zuallererst wachsen wir mit unseren ganz großen Kunden wie Amazon mit. Amazon ist gleichzeitig Wettbewerber im Markt und hat ja auch eine eigene Zustellung aufgebaut. Aber wir sehen, dass wir aktuell wieder mehr Menge bekommen. Auch mit anderen großen Kunden, vor allem aus Deutschland heraus wie etwa DHL, funktioniert die Partnerschaft hervorragend. Wir sehen weiters eine leicht positive Entwicklung bei E-Commerce, entgegen der lange rückläufigen Wachstumsraten. Einen Beitrag leistet sicher das China-Geschäft. Im Vorjahr lag der Anteil am Gesamtpaketmarkt bei drei Prozent. Das ist schon eine relevante Größe, sicher aber auch nicht dieser big bang, von dem zuweilen die Rede ist. Wenngleich das Chinageschäft über dem Marktwachstum liegt.



Stichwort Supply Chain-Strategien. Mit SPECTRE hat die Post eine neue Logik entwickelt....



Umundum: Es gibt diese typischen Bestellkurven im E-Commerce-Bereich. So um 17, 18 Uhr fährt üblicherweise die Bestellkurve nach oben. Bis 23 Uhr, dann bricht sie ab. Bisher war es so, dass man immer so bis 20 Uhr bestellen musste, um am nächsten Tag in ganz Österreich zustellen zu können. Jetzt ist es uns für unsere Premium-Kund*innen wie Amazon gelungen, die Bestellungen bis 23 Uhr mitzunehmen. Lkw fahren vorsortiert - und mit Ankunftszeiten zwischen vier und fünf Uhr - die Logistikzentren in Alhamming für Oberösterreich und Kalsdorf bei Graz für die Steiermark an.

Es folgt ein weiterer Sortierprozess für die Zustellgebiete. Zusätzlich starten die Zusteller teilweise eine Spur später, je nach Lage der Zustellbasis. So gelingt es, diese späten Bestellungen am nächsten Tag bereits beim Kunden zu haben. Nicht nur ein Vorteil im Vergleich zu den Wettbewerbern, sondern auch im Vergleich zum stationären Handel.



Was machen Sie für KMU und den heimischen Handel?



Umundum: Wir sind in Gesprächen mit der Wirtschaftskammer und dem Handelsverband, um gemeinsam Angebote und Lösungen zu entwickeln, damit der heimische Handel im E-Commerce noch präsenter wird. Dazu gehen wir in die Offensive und wollen den Handel unterstützen. Das beginnt bei der Versandsoftware und endet bei einem All-Inclusive-Angebot mit Listung bei shöpping und Lagerung und Kommissionierung durch die Post Systemlogistik. Eine wichtige Rolle können auch Anbieter von regionalen Genussprodukten spielen, wie etwa mit der Lebensmittelzustellung oder dem Weinversand.

Hier bieten wir mit der Lebensmittelbox oder dem zertifizierten Weinpaket spezifische Lösungen für die jeweiligen Bedürfnisse an. Wein, Käse, Brot und andere Spezialitäten gehen so aus der Region ins ganze Land, und kein Händler sollte einen geringeren Anspruch haben, als ganz Österreich als Kund*innen ansprechen zu wollen.