Ceratizit, Konzern-Tochter des weltweit tätigen Hochleistungswerkstoffherstellers Plansee mit Sitz in Breitenwang in Tirol, hat das französische Unternehmen AgriCarb übernommen. AcriCarb entwickelt und produziert besonders langlebige Werkzeuge in den Bereichen Landwirtschaft, Acker- und Weinbau, mit Hauptsitz in der Stadt Meyzieu, nahe Lyon. Wie Plansee unlängst mitteilte, sei das Unternehmen führend in der Herstellung hartmetallverstärkter Verschleißteile für die Landwirtschaft.

Über den Preis der Übernahme haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart, hieß es. Die Übernahme von AcriCarb sei Teil der Wachstums- und Nachhaltigkeitsstrategie von Ceratizit, so die Verantwortlichen. "Zum einen fassen wir mit der Übernahme Fuß in einem für uns neuen Marktsegment. Und aufgrund zunehmender Beschränkungen für den Einsatz von Herbiziden in der Landwirtschaft rückt die mechanische Beseitigung von Unkraut in den Fokus der Landwirte. Dafür bietet AgriCarb überzeugende und nachhaltige Lösungen", zeigte sich Ceratizit-Vorstandssprecher Andreas Lackner zufrieden. Die Produkte von AgriCarb sind durch eine Verstärkung mit Hartmetallen drei- bis siebenmal langlebiger als Produkte aus Stahl.