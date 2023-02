Mit der Verabschiedung einer Nachhaltigkeitsstrategie hat die Plansee Group einen Technologiewechsel eingeläutet. "Derzeit läutet die Plansee Group einen Paradigmenwechsel ein“, erklärt Plansee-Vorstandssprecher Karlheinz Wex: „Seit 20 Jahren wird bei uns Wasserstoff überwiegend aus Erdgas erzeugt. Wasserstoff wird in mehreren wesentlichen Produktionsschritten als Prozessgas benötigt. Zukünftig soll Wasserstoff vorwiegend über die Elektrolyse aus grünem Strom gewonnen werden. Damit könnte nach internen Berechnungen der CO2-Fußabdruck in der Gruppe um rund 30 Prozent gesenkt werden", sagt Wex.

In den kommenden drei bis fünf Jahren soll der CO2-Fussabdruck aus eigener Kraft um bis zu 60 Prozent gesenkt werden, sagt Vorstandsmitglied Wolfgang Köck. Für eine erfolgreiche Energiewende nimmt Karlheinz Wex auch die Politik in die Pflicht: „Aufgrund der Energiemengen, die auch künftig in der industriellen Produktion benötigt werden, fordern wir die Politik auf, die notwendigen Rahmenbedingungen für eine sichere, wettbewerbsfähige und nachhaltige Energieversorgung zu schaffen“. Beim Wissenschaftskongress „Plansee Seminar“ Anfang Juni in Reutte wurden die in der Plansee Group verarbeiteten Werkstoffe Molybdän und Wolfram erstmals in einem Nachhaltigkeitsranking mit anderen Werkstoffen verglichen. Wolfgang Köck: „Die hier vorgestellten Ergebnisse bieten interessante Anknüpfungspunkte, mit denen wir uns noch klarer als bislang im Wettbewerb unterscheiden können“. Details dazu sollen im Herbst veröffentlicht werden.

