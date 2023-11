„Als Zulieferbetrieb für den Anlagen-, Fahrzeug- und Maschinenbau sind wir Spezialist in der Fertigung von Montagebaugruppen und Schweißkomponenten. Außerdem sind wir stark in der Lohnfertigung und in vielerlei Bereichen der Komplettierungs- und Montagetätigkeiten. Jahrelange Erfahrung im Assembling macht uns für Ihr Unternehmen zum sicheren Partner“, heißt es auf der Homepage des Unternehmens



Durch einen politischen Kurswechsel in Deutschland, wonach Biomasse nicht mehr als CO2-neutral und damit "nicht mehr förderungswürdig" gilt, sei der Absatzmarkt eingebrochen. Bioheizkesselhersteller hätten Rahmenverträge gekündigt oder Vorbestellungen zurückgezogen, hieß es bei den Kreditschützern. Die Umsätze seien eingebrochen und die Verbindlichkeiten gestiegen, so der Hauptgrund für die Insolvenz.

„Die Schuldnerin ist im Bereich der Metallverarbeitung tätig, wobei vor allem Arbeiten in Form von Stanzen, Kanten, Laserschneiden, Lohnschweißen und Pulverbeschichtung durchgeführt werden. In den vergangenen Jahren wurde sich jedoch vermehrt auf die Produktion von Bioheizkesseln konzentriert, wodurch geschäftliche Verbindungen zu namhaften Bioheizkesselherstellern aufgebaut wurden, welche sich für die Schuldnerin zunächst als sehr lukrativ erwiesen“, so der AKV.

„Da im Jahr 2022 rund 85 Prozent der Betriebsleistung auf die Herstellung von Biomassekesseln​​​​​​​ entfielen, habe sich die Schuldnerin ein neues Betätigungsfeld suchen müssen und sei nunmehr zur serienmäßigen Herstellung von Verkleidungen für Wärmepumpen übergegangen", so der AKV weiter. Die Insolvenz konnte nicht mehr abgewendet werden, der drastische Umsatzeinbruch konnte nicht vollständig aufgefangen werden konnte.

In dem Antrag wird den Gläubigern eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent - zahlbar innerhalb von zwei Jahren - angeboten, die durch die Fortführung des Unternehmens und den Verkauf einer Biegemaschine finanziert werden soll. Primatech will sich künftig auf die Herstellung von Verkleidungen für Wärmepumpen konzentrieren.