Der Batteriehersteller Banner, ansässig in Leonding im Bezirk Linz-Land, meldet für das Geschäftsjahr 2023/24 (Stichtag 31. März) einen Umsatzrückgang von 1 Prozent auf 302 Millionen Euro. Laut dem kaufmännischen Geschäftsführer Andreas Bawart haben Energiekrise und Inflation das Geschäftsjahr geprägt, während Lieferkettenprobleme und die Konkurrenz aus China die Automobilbranche zusätzlich unter Druck setzen. Dennoch rechnet Bawart mit einer anhaltend steigenden Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens.

>>> Hersteller von Motorenkomponenten Elko König insolvent

Banner produziert in Leonding Starter- und Bordnetzbatterien auf Blei-Säure-Basis für Autos. Diese Technologie ist auch im Zeitalter der Elektromobilität relevant, da sie in etwa 90 Prozent der Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommt, wie Bawart erläuterte. Er prognostiziert sogar ein jährliches Marktwachstum für Blei-Säure-Batterien von 1 bis 2 Prozent in den nächsten zehn Jahren.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!