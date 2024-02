AVL hat nach eigenen Angaben in den vergangenen fünf Jahren rund 1,3 Milliarden Euro in den Transformationsprozess investiert. Bis 2026 sollen weitere 700 Millionen Euro in den "Ausbau ihrer Innovationskraft" fließen. "Nach zwei Jahren des Wachstums - mit 10 Prozent im letzten Jahr - müssen wir nun die Ertragskraft des Unternehmens stärken, um die notwendigen Mittel für die Investitionen in die Zukunft bereitzustellen. Die ökonomischen Rahmenbedingungen und der starke internationale Wettbewerb machen diese Kapazitätsanpassung notwendig und schaffen die notwendigen Voraussetzungen für das Vorantreiben neuer Technologien. Ziel ist es, die Position von AVL als innovationsgetriebener, globaler Technologieführer im Mobilitäts- und Energieumfeld weiter auszubauen", so Vorstandsvorsitzender Helmut List.

Mit weltweit rund 12.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2022: 11.200), davon 4.300 in Graz, rund 200 mehr als 2022, erwirtschaftete AVL im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,05 Mrd. Euro (2022: 1,86 Mrd. Euro). Das entspreche einem Wachstum von rund 10 Prozent, nach einem Wachstum von 18 Prozent im Jahr 2022, hieß es von Seiten der AVL. "In den nächsten Jahren sind weitere Investitionen in neue Geschäftsfelder abseits der Automobilindustrie geplant. Auf der Agenda stehen neue Forschungs- und Entwicklungsleistungen in den Bereichen Bahn, Schifffahrt und Energie. Bewährte (Antriebs-)Technologien und Lösungen für das Gesamtfahrzeug werden künftig noch stärker durch Software bzw. KI und Automation getrieben. Priorität haben weiterhin grüne Innovationen auf dem Weg Richtung Klimaneutralität. Die vor kurzem abgeschlossene exklusive Kooperation mit Microsoft verdeutlicht die Marktposition und Kompetenz des Unternehmens im Bereich der Digitalisierung", betonte das Unternehmen.