Als erste Themen werde man die Abläufe rund um die weitreichenden Verknüpfungen bei Produktions- und Verteilungsprozessen von Mikrochips oder Medikamenten angehen, sagte Felbermayr. So habe sich in letzterem Bereich auch gezeigt, dass Flaschenhälse an ganz unerwarteten Stellen auftreten können, wenn etwa das Verpackungsmaterial für Medikamente fehlt, erklärte ASCII-Leiter Klimek. Er wird sich nun hauptsächlich um den Aufbau und Betrieb des neuen Instituts kümmern, bleibt aber auch weiter in reduziertem Ausmaß an der Medizinischen Universität Wien und am CSH tätig, wie er gegenüber der APA erklärte. Im Vollausbau soll die Einrichtung rund 15 Vollzeit beschäftigte Forscher umfassen, die in enger Kooperation mit den Gründungsmitgliedern arbeiten werden.



In der Pharmabranche seien die vergangenen Jahrzehnte der Globalisierung eigentlich eine starke Phase der "Konzentrierung" gewesen. Hier stelle sich die Frage, wo nun die Abhängigkeiten liegen, und wie ihnen mit dem Zurückholen von Produktion, mit Bevorratung, Veränderungen bei Medikamentenzulassungen, anderer Preisgestaltung und breiter aufgestellter Beschaffung begegnet werden kann. Es stehe nun auch viel Kleinarbeit, was die Aufbereitung und Beschaffung von Daten betrifft, an. Trotzdem möchte man bereits in den kommenden Wochen mit einer Studie zum Pharma-Sektor aufwarten, sagte Klimek, der die Analysen des ASCII öffentlich zugänglich machen wird.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!