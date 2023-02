Der Maschinenbauer Andritz hat das kroatische Unternehmen Đuro Đaković Termoenergetska Postrojenja gekauft. Dieses macht mit 870 Mitarbeitenden in Slavonski Brod und Lužani jährlich rund 60 Mio. Euro Umsatz, wie Andritz am Mittwochnachmittag mitteilte. Das Unternehmen entwickle und produziere Kesselanlagen, Energieinseln und Kraftwerke, die Biomasse und Abfall verarbeiten sowie schlüsselfertige Kraftwerke zur Erzeugung von Strom und Wärme aus erneuerbarer Biomasse.



>>> Energiekosten: Warum Andritz auf Staatshilfen verzichten will.

Das Unternehmen sei ein europäischer Marktführer in der Herstellung von Druckteilen und Kesselausrüstungen, so Andritz. Die hochmodernen Produktionsstätten haben eine Kapazität von mindestens einer Million Arbeitsstunden und bieten höchste Qualität in der Druckteilfertigung. Das Unternehmen bietet weiterhin Fertigungs-, Engineering- und Montagedienstleistungen auch für andere Kessellieferanten an.

Die Akquisition wird die Marktposition von Andritz bei Ausrüstungen für erneuerbare Energien, insbesondere bei der Rost-Technologie, weiter stärken sowie die Kapazität und Qualität der Fertigung von Druckteilen und Kesselzusatzausrüstungen erhöhen. Andritz ist heute einer der führenden Service-Anbieter für Inspektionen, Wartung, mechanische Aufrüstung, Ersatzteile und Werkstatt-Reparaturen in der Kessel- und Kraftwerksindustrie.

>>> Produziert Andritz bald eigene Batterien?