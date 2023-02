Zum fünften Mal seit ihrem Börsegang wurde die AMAG mit dem Wiener Börse Preis ausgezeichnet. Der Aluminiumkonzern erreichte in der Kategorie „Mid Cap“ den dritten Platz.

Die AMAG setzt seit dem Börsegang im Jahr 2011 auf eine transparente und umfassende Berichterstattung über die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belange des Unternehmens. In den letzten Jahren wurden die Berichtsinhalte und -strukturen laufend weiter entwickelt, um den Stakeholdern der AMAG einen tiefgehenden Einblick in das Unternehmen zu ermöglichen.



Genau diese Bestrebungen fanden die Anerkennung der Jury. Nach dem ersten Rang im Vorjahr erreichte die AMAG heuer den dritten Rang unter den Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung.



Ausschlaggebend für die neuerliche Topplatzierung waren für die Jury die laufende Berichterstattung der AMAG sowie die konsequente und kooperative Tätigkeit im Bereich Investor Relations. Darüber hinaus wurden die Klarheit und der Detaillierungsgrad der Strategie sowie die langjährige Erfahrung des Managements gewürdigt.



„Diese Auszeichnung bestätigt die Qualität und den Fortschritt in unserer Berichterstattung im Bereich der Finanzen sowie auch der Nachhaltigkeit", sagt Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG. "Wir legen besonderen Wert auf eine umfassende und transparente Information unserer Stakeholder, die uns auf unserem Wachstumskurs begleiten.“



Der Wiener Börse Preis wird gemeinsam von Aktienforum, APA-Finance, Cercle Investor Relations Austria (C.I.R.A.), Oesterreichische Kontrollbank (OeKB), Oesterreichische Nationalbank (OeNB), Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA) mit CFA Society Austria, Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG), VÖNIX-Beirat, Wiener Börse, Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und Zertifikate Forum Austria (ZFA) verliehen.