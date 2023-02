Nach 18 Monaten Bau- und Installationszeit eröffnen die Alpla Group und PTT Global Chemical das gemeinsame, hochmoderne Recyclingwerk Envicco in Thailand. Mit einer Kapazität von 45.000 Tonnen an recyceltem Kunststoffen - 30.000 Tonnen lebensmitteltaugliches PET und 15.000 Tonnen HDPE - zählt das Werk an der südöstlichen Küste der Provinz Rayong zu den größten Recyclinganlagen in Asien. „Dieses Vorzeigewerk, das dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit GC in Rekordzeit errichtet wurde, ist ein wichtiger Baustein unserer Recyclingaktivitäten im asiatischen Raum“, sagte ALPLA Chairman Günther Lehner im Rahmen der feierlichen Eröffnung am 13. September.

„Die Nachfrage nach recycelten, nachhaltigen Verpackungsmaterialien steigt in Südostasien stark an. Dabei spielen qualitativ hochwertige Kunststoffe eine zentrale Rolle. Mit dem neuen Werk bringen wir unser langjähriges Know-how in der Aufbereitung und Verarbeitung von Post-Consumer-Recyclingmaterial zu neuen Verpackungen nun auch in Thailand ein“, erklärt Bernd Wachter, ALPLA Corporate Director für den asiatischen Markt. „Dieses Joint Venture ist ein wirklich kreislauforientiertes, umweltfreundliches Projekt, das eine umfassende Wertschöpfungskette für Kunststoffe in Thailand schafft. Damit ist es ein hervorragendes Beispiel für den weltweiten Einsatz von österreichischem Green-Tech-Know-how“, fügt Georg Weingartner, der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Bangkok, hinzu.



