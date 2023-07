Die zunehmenden Spannungen zwischen Peking und dem Westen und das zuletzt abgeschwächte Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt lassen bei vielen Unternehmen die Alarmglocken läuten. Die deutsche Regierung etwa drängt Firmen zu einem Risikoabbau in dem Land. Siemens hat jüngst angekündigt, mehr in Anlagen in Deutschland, den Vereinigten Staaten und anderen Teilen Asiens zu investieren, um seine Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, auch wenn der ABB-Konkurrent China nicht ausdrücklich erwähnt.

>>> China: Eine Ära langsamen Wachstums droht

Rosengren sagte, dass die Auftragssituation in Asien im zweiten Vierteljahr praktisch stabil war und die Bestellungen in Indien angezogen hätten. In China hätte sich ABB nach dem Ende der strikten Einschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie indes mehr erhofft. "Das hat sich nicht erfüllt", sagte Rosengren, der darauf setzt, dass die Regierung in Peking die Konjunktur mit Stimulierungspaketen ankurbeln wird.

Auch in Deutschland holte ABB weniger Aufträge herein, während es im größten Markt Amerika mehr Bestellungen gab. Insgesamt blieb die Kundennachfrage Rosengren zufolge "robust". In Summe stieg der Auftragseingang im Zeitraum April bis Juni auf vergleichbarer Basis - bereinigt um Akquisitionen, Bereichsverkäufe und Sonderfaktoren - gegenüber der Vorjahresperiode um 2 Prozent auf 8,67 Milliarden Dollar (7,7 Mrd. Euro).