Europas größter Softwarehersteller SAP hat im zweiten Quartal beim operativen Ergebnis trotz schwieriger Wirtschaftslage stärker zugelegt als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg im Jahresvergleich um 33 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro, wie das deutsche IT-Unternehmen am Montagabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Umsatz wuchs um 10 Prozent auf 8,29 Milliarden Euro.

>>> Künftig steckt KI in jeder SAP-Anwendung: Bringt das Anwendern nur Vorteile?

"SAP liefert erneut", kommentierte Firmenchef Christian Klein bei der Vorstellung der Quartalsergebnisse. Besonders das Cloudgeschäft zeigte ein starkes Wachstum von 25 Prozent auf 4,15 Milliarden Euro und blieb der wichtigste Treiber. Die Jahresprognose für 2024 bestätigte das Dax-Schwergewicht, das aufgrund der höheren Kosteneinsparungen für 2025 nun mit einem operativen Ergebnis von 10,2 Milliarden Euro rechnet – 0,2 Milliarden Euro mehr als bisher prognostiziert. Bei den Anlegern kamen diese Zahlen gut an: Die in den USA gehandelten SAP-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel an der Wall Street um 5,6 Prozent.

