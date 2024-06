„RHI Magnesita leitet damit eine echte digitale Transformation ein, bei der mehrere IT-Landschaften optimiert werden, um von den Kosteneinsparungen, der Skalierbarkeit und der Flexibilität zu profitieren, die mit dem Wechsel in die Cloud verbunden sind“, sagt Alexander Kläger, SAP President Middle and Eastern Europe.



Christina Wilfinger, Geschäftsführerin von SAP Österreich, ergänzt: „SAP und RHI Magnesita verbindet in Österreich eine langjährige Partnerschaft und wir freuen uns, dass RHI die Digitalisierung in der Cloud maßgeblich vorantreibt und dadurch neue Maßstäbe setzt.“