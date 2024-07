„ Mit unserer Business Transformation möchten wir erreichen, dass wir alle Länder, die komplette Beyond Gravity auf ein ERP-System bringen“, sagt Moser im Gespräch mit dem Industriemagazin. „ Wir haben ein gewisses SAP-Portfolio an Produkten und möchten erreichen, dass wir mit einem Hersteller das so hinbekommen, dass wir möglichst Out-of-the-Box implementieren können“. Der SAP-Cloud-Ansatz mit seinen Standard Business Prozessen helfe da, so der Schweizer.Der Weg in die Cloud ist für Beyond Gravity nicht einfach. Das Unternehmen muss regulierte Daten on-Prem speichern, technische Daten dürfen nicht ins ERP, Export-kontrollierte Daten nicht in die Cloud. „Bei uns ist Trade Compliance ein wichtiger Faktor und es wird streng überwacht, ob wir uns an die Regularien halten. Das zwingt uns an der einen oder anderen Stelle dann doch einen Schritt zu machen, den SAP nicht vorgesehen hat“, erzählt Moser.



Bisweilen sei es aber günstiger, die eigenen Prozesse an das SAP-System anzupassen. „Nehmen wir als Beispiel das Account Payable. Jedes Unternehmen muss Rechnungen zahlen, auch wir. Also warum sollen wir diesen Prozess besser designen können als SAP? Wir haben nicht die globalen Prozessexperten, das überlassen wir lieber SAP und anderen Partnern. Nur wenn zwingende Gründe vorliegen, weichen wir davon ab.“Ist Joule schon ein Thema? Moser verneint. Aber er hätte schon ein paar Ideen, wie er die neue Technik einsetzen könnte, etwa im Proposal oder im Reporting. Erste Ansätze gibt es schon, etwa im Central Invoice Management (CIM). „Aber das ist genau der Grund, warum wir uns für eine SaaS-Lösung entschieden haben“, erklärt Moser. „Wir wollen Innovationen laufend mitnehmen, wir wollen das nicht alles selber entwickeln.“ Ob so eine KI wirklich vertrauenswürdig ist? Moser ist skeptisch. „Man ist nie so ganz sicher, wie gut diese KI ist, wie stark man ihr vertrauen kann. Da gibt es starke Vorbehalte. Ich persönlich glaube nicht, dass jemand der KI so vertrauen wird, dass es einfach durchläuft“.