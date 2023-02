Höchst erfreuliche Nachrichten hatte Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner am Donnerstag zu vermelden: Der Stahlhersteller schraubte den Gewinn im ersten Fiskalhalbjahr kräftig nach oben: Das Ergebnis nach Steuern stieg zuletzt um 47 Prozent auf 715 Millionen Euro. Und, fast noch besser: Der positive Ausblick auf das Ganzjahresergebnis wurde (ganz im Gegensatz etwa zu Mitbewerbern wie ArcelorMittal, die just am selben Tag ein Ergebnisminus von 78 Prozent verkünden mussten) bestätigt.



Der Umsatz der Linzer wuchs um knapp 37 Prozent von 6,8 auf 9,3 Mrd. Euro. "Das erste Quartal war geprägt von hohen Rohstoffkosten", sagte Finanzvorstand Robert Ottel. Im zweiten Quartal sei das etwas zurückgegangen, aber dafür sei es zu hohen Energiekosten gekommen. Man sehe "über weite Bereiche eine sehr gute Nachfrage in den wesentlichen Marktsegmenten" sagte Voestalpine CEO Eibensteiner. Gebremst sind die Geschäfte allerdings im Automotive-Bereich.

"Wir erwarten die Entwicklung des Stahlbedarfs im Automobilbereich auf dem aktuellen Niveau, aber in nächster Zeit keine Verbesserung", räumte der CEO ein. Der Sektor sei "gedämpft durch Lieferprobleme". Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine mangle es an Halbleitern und Kabelbäumen. Vor allem in Europa war die Branche weiterhin von Engpässen in ihren Lieferketten betroffen. Die Nachfrage war hier "stabil, aber auf einem niedrigeren Niveau", so der Konzernchef. Besser hätten sich die Rahmenbedingungen an den außereuropäischen Standorten dargestellt, vor allem in China sei die Entwicklung trotz umfassender Lockdowns weitgehend günstig verlaufen.



Starkes Wachstum verzeichnet der Konzern im Energiebereich. "Aufgrund der weltweit hohen Energiepreise eine sehr starke Dynamik" verzeichnete der Konzern im ersten Geschäftshalbjahr laut Eigenangaben jedenfalls bei der Belieferung des Energiesektors. Als Abnehmer von Produkten wartet der Energiesektor nach wie vor mit einer starken Nachfrage auf und zahlt auch hohe Preise dafür. "Im Öl- und Gasbereich wachsen wir natürlich mit dem Markt, der jetzt sehr gut läuft", berichtete der Konzernchef. Die Voestalpine produziert unter anderem Nahtlosrohre für die Öl-und Gasexploration, Grobblech für Pipelines und Bohrplattformen und andere Bereiche wie etwa die Windindustrie, Stahlkonstruktionen für die Photovoltaik sowie Ventile für Pumpen, die beispielsweise im Bereich erneuerbare Energie zum Einsatz kommen.

Auch der klare Aufwärtstrend im Segment Luftfahrt habe sich weiter fortgesetzt. Der Geschäftsbereich Bahninfrastruktursysteme habe sich trotz Schwierigkeiten in der Logistik gewohnt solide entwickelt. "Für die zweite Hälfte unseres Geschäftsjahres prognostizieren Wirtschaftsforscher eine weitere, deutliche Abkühlung der Konjunktur. Mit unserer globalen Aufstellung und unserer branchenmäßigen Diversifikation sind wir bestmöglich vorbereitet", erwartet Eibensteiner.