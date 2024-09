Seit 16. August sind die Zölle nun in Kraft. Münzer, der protektionistischen Tendenzen grundsätzlich wenig abgewinnen kann, spricht von Selbstschutz der EU: Diese würden nur das Level Playing Field sicherstellen. "Ich gewinne manchmal den Eindruck, China hat den Green Deal am akribischsten von allen gelesen", sagt er. E-Fahrzeuge, alternative Kraftstoffe, Großspeichermedien: Es sei wohl kein Zufall, dass Europa ausgerechnet mit diesen grünen Produkten aus China geflutet werde.

Von plumpem Brüssel-Bashing hält Ewald-Marco Münzer, aktuell Präsident des Europäischen Biokraftstoffverbands EWABA (European Waste-based & Advanced Biofuels Association), trotzdem nichts. So will er die Erneuerbaren Energien Richtlinie (RED) aus dem Hause Europa aus einem einfachen Grund nicht mit der Zuschreibung Bürokratiemonster versehen: "Wenn Verordnungen kolportiert werden, wonach Pkw ab einem gewissen Alter nicht mehr repariert werden dürfen, dann können schon Zweifel aufkommen".



Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!





Die RED habe aber "einen vernunftbetonten Rahmen vorgegeben, in dem sich eben Erneuerbare unter monetären Anreizen entwickeln konnten", sagt Münzer. Und dass, obwohl die Richtlinie von einem knackigen Dreiseiter in ihrer dritten Auflage mächtig angeschwollen ist. "Mit Ordnungspolitik, die mit Verboten anstelle von Anreizen arbeitet, ist Europa noch nie gut gefahren," so Münzer.