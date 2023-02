Wer investiert?



Welser: Unternehmen, die unmittelbar in das aktuelle Marktgeschehen investieren, sind die Ausnahme. Man plant und investiert mittelfristig, für die Zeit des konjunkturellen Aufschwungs. Und trachtet gemeinsam danach, die Lieferzeiten knapp zu halten.



In Valley City, Ohio, zogen Sie gerade Ihr zweites Produkionswerk hoch. Weil es dort besser läuft als in Europa?



Welser: Betrachtet man die Märkte nach Bedarfen, läuft es in den USA bei weitem besser als in Europa. Doch ein Blick in die Versorgungsketten in Übersee zeigt extreme Volatilitäten. Das muss man erst einmal gemanagt bekommen. Im neuen Werk in Ohio sind wir in der Hochlaufkurve und beim Stabilisieren der Prozesse.

Lesen Sie auch hier: So effizient fertigt Welser Profile am Standort Gresten

2018 erwarb Welser Profile in Ohio mit Superior Roll Forming einen typischen Automobilzulieferer. Der Fokus des neuen Werks liegt woanders, unter anderem auf der Solarindustrie und der Lagertechnik. Treten Sie beim Automobilgeschäft bewusst auf die Bremse?



Welser: Unser Lieferanteil hochfester Profile im Automobilgeschäft, in dem sich die Logiken des Markts nicht zuletzt aufgrund der neuen Mobilitätskonzepte und neuer Zyklen verändern, ist vergleichsweise gering. Wir forcieren den Ausbau nicht unbedingt.



Wie geht man in der Organisation mit den neuen Geschwindigkeiten um?



Welser: Wir leiteten 2018 einen schrittweisen Kulturveränderungsprozess im Unternehmen ein. Mit dem Ziel, auch in einer aus dem Lot geratenen Welt mehr Leistung abzurufen. Wir wollen optimistisch nach vorne blicken, geben Mitarbeitern starke Orientierung nach innen, ohne ihnen eine heile Welt vorzugaukeln. Ich bemühe folgende Metapher: Wenn der Wind draußen heftig weht, muss die sichere Stube halt geben. Das tun wir für unsere 2.400 Mitarbeiter.