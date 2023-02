Die Miba AG ist eine weltweit tätige, österreichische Technologiegruppe. Sie ist seit mehr als 20 Jahren eng mit Ohio verbunden: 2001 hat die Miba in McConnelsville ein Gleitlager-Werk gekauft, im Jahr 2010 eröffnete sie dort ein Produktionswerk für Sinterteile. Dabei übernimmt das „Miba Service Center North America“ in McConnelsville zentrale Dienstleistungen für alle sieben US-Standorte. „Lokale Ansprechpartner, die Lage und die vorhandene Infrastruktur waren wichtige Kriterien für die Standortwahl.“, sagt Miba Vorstandsvorsitzender F. Peter Mitterbauer.



Denn in Ohio finden österreichische Unternehmen was ihnen wichtig ist. Der Bundesstaat liegt im Herzen des sogenannten Midwesten der USA. Im Norden grenzt Ohio an Michigan und an den Eriesee. Im Osten liegen Pennsylvania und Indiana. Durch die zentrale Lage zwischen den Küsten und die gute Infrastruktur können innerhalb eines Tages 60 % der Bevölkerung und Produktionsstätten in den USA und in Kanada erreicht werden.