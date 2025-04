Ein zentrales Thema ist laut Ossa die Umleitung von Handelsströmen infolge der US-Zölle. China könnte verstärkt europäische Märkte beliefern, insbesondere mit Produkten, die ursprünglich für die USA bestimmt waren. „Da ist es, denke ich, ganz zentral jetzt, dass man diese Umlenkungseffekte kooperativ managt, damit dieser Konflikt nicht noch weiter eskaliert.“

Die WTO prognostiziert ein Wachstum der chinesischen Exporte nach Europa um rund sechs Prozent im laufenden Jahr. Gleichzeitig könnten sich durch die sinkenden US-Importe aus China neue Exportchancen für andere Länder in Bereichen wie Textilien, Bekleidung und Elektrogeräte ergeben.

In einem weiteren Interview mit dem Deutschlandfunk sprach Ossa auch über die dramatische Entwicklung im Handel zwischen den USA und China. Die WTO geht davon aus, dass der bilaterale Handel der beiden Wirtschaftsmächte um über 80 Prozent einbrechen wird. „Der Grund, warum das nicht so erheblich auf den Welthandel durchschlägt, ist, dass China und die USA, also der bilaterale Handel zwischen diesen beiden Ländern, nur ungefähr 3 Prozent des Welthandels ausmacht.“

Die Organisation rechnet aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit einer abgeschwächten globalen Wirtschaftsleistung. Die Prognose wurde von 2,8 Prozent auf 2,2 Prozent Wachstum gesenkt – eine direkte Folge der protektionistischen Maßnahmen und der gestiegenen Unsicherheit im internationalen Handel.