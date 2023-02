Warum ist die IT nicht schon viel weiter in die klassische Produktion vorgerückt? Wie radikal wird sich die Fertigung in den nächsten Jahren flexibilisieren? Und warum könnte ein zu restriktiver Umgang mit Daten zur Achillesferse der Produktion in Europa werden?

Darüber diskutieren Axel Kühner, Vorstandsvorsitzender des Kunststoff und Schaumstoffherstellers Greiner, Markus Huber-Lindinger, Managing Director des Kunststoffrecyclingmaschinenbauers Erema, Fill-CTO Alois Wiesinger, Wolfgang Leindecker, zum Zeitpunkt des Gesprächs Vorstandssprecher von TTTech Industrial Automation und Josef Hackl, CEO der auf Auftragsfertigung von Medizintechnikprodukten spezialisierten Wild Gruppe.

Die Zukunft der Fertigung ist datengetrieben – allein die Datenmenge in Unternehmen verdoppelt sich alle zehn Monate. Längst ist das Thema auch in den Vorständen angekommen. "Natürlich ist das ein Vorstandsthema", sagt etwa Axel Kühner.

