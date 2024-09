Andreas Gerstenmayer, seit 2010 CEO von AT&S, hat das österreichische Unternehmen für Leiterplatten und IC-Substrate maßgeblich geprägt und zu einem globalen Technologieführer entwickelt. Unter seiner Führung hat AT&S bedeutende Expansionsschritte vollzogen, vor allem in Asien, wo neue Produktionsstätten in China, Indien und Malaysia eröffnet wurden. Diese internationale Ausrichtung hat das Unternehmen in Schlüsselbranchen wie Hochleistungsrechner, Automobilindustrie und Medizintechnik gestärkt.

Gerstenmayer hat dabei nicht nur die geografische Expansion vorangetrieben, sondern auch die technologische Weiterentwicklung von AT&S gefördert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Produktion von IC-Substraten, die in den immer leistungsfähigeren Prozessoren und Mikrochips verwendet werden, etwa für Anwendungen in Künstlicher Intelligenz und Hochleistungsrechenzentren. Mit der Eröffnung eines der modernsten Werke für IC-Substrate in Malaysia im Jahr 2024 positioniert sich AT&S in einem wachstumsstarken Markt und verfolgt das Ziel, bis 2026 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro zu erreichen.



Gerstenmayers strategische Weitsicht hat AT&S zu einem wichtigen Akteur in der globalen Mikroelektronik gemacht. Er setzt auf Innovation und langfristige Investitionen, um das Unternehmen unter den Top drei der Branche zu etablieren. Dabei achtet er stets auf ein Gleichgewicht zwischen nachhaltigem Wachstum und technologischer Innovation, was sich in AT&S' Engagement für 5G, autonomes Fahren und die digitale Transformation widerspiegelt​